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Суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2026

Сборная Испании считается фаворитом финального матча чемпионата мира - 2026 против Аргентины.
Фото: ФИФА
Такой прогноз сделал суперкомпьютер Opta, оценивший шансы обеих команд накануне решающей встречи турнира.

По расчётам аналитической модели, вероятность победы испанской сборной составляет 56,31%. Шансы действующих чемпионов мира из Аргентины оцениваются в 43,69%.

Решающий поединок, напомним, пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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