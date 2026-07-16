Суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2026

Сборная Испании считается фаворитом финального матча чемпионата мира - 2026 против Аргентины.

Фото: ФИФА

Такой прогноз сделал суперкомпьютер Opta, оценивший шансы обеих команд накануне решающей встречи турнира.



По расчётам аналитической модели, вероятность победы испанской сборной составляет 56,31%. Шансы действующих чемпионов мира из Аргентины оцениваются в 43,69%.



Решающий поединок, напомним, пройдёт 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.