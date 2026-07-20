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Гершкович - о Суперкубке России: "Спартак" сам отпустил эту игру

Член консультативного совета московского "Динамо" Михаил Гершкович высказался о Суперкубке России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" имел преимущество в первом тайме и половине второго. Красно?белые играли достаточно уверенно, но "Зенит" смог это перебороть и добился результат. "Спартак" сам отпустил эту игру", - сказал Гершкович "Матч ТВ".


Вчера, 18 июля, состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" за Суперкубок России. Игра проходила в Нижнем Новгороде на стадионе "Совкомбанк Арена", основное время завершилось вничью - 1:1. Сине-бело-голубые уступали по ходу встречи и сумели сравнять счет на 8-й добавленной в основному времени минуте благодаря пенальти. В серии одиннадцатиметровых клуб с берегов Невы вырвал победу - 4:2 и завоевал трофей в 11-й раз в своей истории.

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