Футболист "Зенита" - о пенальти в ворота "Спартака": психологический момент в нашу пользу

- Реализованный пенальти в ворота "Спартака" — это психологический момент был в нашу пользу, он помог нам.
Я верил в наш успех и думал, что нам повезет в серии пенальти. Очень рад за Соболева, что он помог нам, - приводит слова Дркушича "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в Суперкубке России со счетом 1:1 (4:2 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Кристофер Мартинс и Александр Соболев (пенальти).
В первом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцам предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном". Красно-белые примут на домашнем стадионе московскую "Родину", вышедшую в РПЛ из Первой Лиги.