Защитник "Спартака" - об отмене жеребьевки перед пенальти: мы должны уважать решение арбитра

- Насчет несостоявшейся жеребьевки перед серией пенальти мне сложно что-то сказать.
Если судья решил так, мы должны уважать решение арбитра, хоть мы и не разделяем его позицию.
Мы принимаем это и не загружаем себе голову, - цитирует Параду "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в Суперкубке России со счетом 1:1 (4:2 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Кристофер Мартинс и Александр Соболев (пенальти). Перед серией послематчевых пенальти главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку для определения ворот, в которые будут исполняться удары, из соображений безопасности.
В первом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцам предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном". Красно-белые примут на домашнем стадионе московскую "Родину", вышедшую в РПЛ из Первой Лиги.