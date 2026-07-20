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Защитник "Спартака" - об отмене жеребьевки перед пенальти: мы должны уважать решение арбитра

Защитник "Спартака" Виктор Парада прокомментировал отмену жеребьевки перед серией пенальти в матче Суперкубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Парады, команда должна уважать решение арбитра, хоть и не согласна с ним.

- Насчет несостоявшейся жеребьевки перед серией пенальти мне сложно что-то сказать.
Если судья решил так, мы должны уважать решение арбитра, хоть мы и не разделяем его позицию.

Мы принимаем это и не загружаем себе голову, - цитирует Параду "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в Суперкубке России со счетом 1:1 (4:2 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Кристофер Мартинс и Александр Соболев (пенальти). Перед серией послематчевых пенальти главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку для определения ворот, в которые будут исполняться удары, из соображений безопасности.

В первом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцам предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном". Красно-белые примут на домашнем стадионе московскую "Родину", вышедшую в РПЛ из Первой Лиги.

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