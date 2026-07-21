В РФС объяснили ситуацию с возможными санкциями ФИФА

В РФС отреагировали на появившиеся сообщения о том, что российские клубы якобы могут массово столкнуться с запретом на регистрацию новых футболистов.

Фото: ФК "Зенит"





- Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Во-вторых, никакого массового бана не существует. Регламент не предусматривает коллективной ответственности - проблемы одного клуба никак не распространяются на другие, - цитирует Дьякова ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы РПЛ могут столкнуться с ограничениями при регистрации новичков из-за сложностей с денежными переводами через клиринговый центр ФИФА. Поводом для обсуждения стала ситуация с "Ахматом", на который ранее был наложен запрет на покупку новых игроков. Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Роман Дьяков заявил, что оснований для подобных опасений нет.Ранее в СМИ появилась информация, что клубы РПЛ могут столкнуться с ограничениями при регистрации новичков из-за сложностей с денежными переводами через клиринговый центр ФИФА. Поводом для обсуждения стала ситуация с "Ахматом", на который ранее был наложен запрет на покупку новых игроков.