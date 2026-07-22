В БАТЭ рассказали о причинах срыва перехода Игнатьева

Спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания рассказал, почему сорвался переход российского нападающего Ивана Игнатьева.
Фото: "Чемпионат"
"Человек прошел медосмотр, мы сняли видеопрезентацию. Но в последний момент он сказал, что ему надо подумать.

Наверное, внутри появились какие-то сомнения. Это затянулось, и мы переключились на другого игрока на эту позицию", - сказал Сарсания.

Иван Игнатьев - воспитанник академии "Краснодара". Этим летом 27-летний нападающий покинул "Оренбург" в качестве свободного агента.

Весеннюю часть прошлого сезона Игнатьев провел в тульском "Арсенале" на правах аренды. В составе "оружейников" футболист принял участие в трех матчах, провел на поле суммарно 130 минут и не отличился результативными действиями.

Также за свою карьеру форвард выступал за "Сочи", "Рубин", "Локомотив" и ряд других клубов.

Источник: "Чемпионат"

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