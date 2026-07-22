В БАТЭ рассказали о причинах срыва перехода Игнатьева

Спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания рассказал, почему сорвался переход российского нападающего Ивана Игнатьева.

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"Человек прошел медосмотр, мы сняли видеопрезентацию. Но в последний момент он сказал, что ему надо подумать.