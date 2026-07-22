Экс-игрок "Зенита" близок к переходу в "Рубин" - источник

Полузащитник тренируется в составе казанской команды.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, полузащитник Ильзат Ахметов находится в расположении "Рубина" и тренируется вместе с казанской командой.

Сообщается, что существует высокая вероятность подписания контракта с "Рубином".

Этим летом 28-летний Ахметов покинул петербургский "Зенит" в качестве свободного агента. В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Крылья Советов". За самарцев хавбек забил два мяча и сделал 8 ассистов в 31 матче. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,5 млн евро.

Источник: "СЭ"

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