По данным источника, полузащитник Ильзат Ахметов находится в расположении "Рубина" и тренируется вместе с казанской командой.
Сообщается, что существует высокая вероятность подписания контракта с "Рубином".
Этим летом 28-летний Ахметов покинул петербургский "Зенит" в качестве свободного агента. В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Крылья Советов". За самарцев хавбек забил два мяча и сделал 8 ассистов в 31 матче. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
Экс-игрок "Зенита" близок к переходу в "Рубин" - источник
Полузащитник тренируется в составе казанской команды.
Фото: ФК "Зенит"