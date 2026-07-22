Талалаев высказался о форме игроков "Балтики" перед началом сезона

"Только сезон покажет, насколько хорошо прошли сборы. Самое главное, что все прошло без травм, серьезного ничего не было, только небольшие микроповреждения, плюс удалось добиваться неплохих результатов в матчах, в частности в последней игре с "Краснодаром" команда показала себя достаточно собранной.
70 минут можем играть в интенсивный футбол, надеемся, что это перенесется на сезон", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 матчах. Подопечные Андрея Талалаева одержали 11 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в чемпионате.
В Кубке России балтийцы вылетели на этапе 1/4 финала Пути регионов, потерпев поражение от "Зенита" (0:1).