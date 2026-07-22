Спортдир "Факела" высказался об усилении команды перед сезоном в РПЛ

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о текущем составе команды.

Фото: ФК "Факел"

"У нас скромный бюджет - это ни для кого не секрет. Надо поднимать академию, смотреть на своих воспитанников. Конечно, мы открыты и для других предложений. Надо усиляться.