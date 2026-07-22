Спортдир "Факела" высказался об усилении команды перед сезоном в РПЛ

"У нас скромный бюджет - это ни для кого не секрет. Надо поднимать академию, смотреть на своих воспитанников. Конечно, мы открыты и для других предложений. Надо усиляться.Мы не можем не усиляться, даже если взять топ-клубы - обязательно нужна свежая кровь, чтобы была конкуренция, а футболисты росли", - сказал Пименов "Чемпионату".
"Факел" заработал путёвку в РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв второе место в Первой лиге (68 очков в 34 турах). Ранее, в сезоне-2024/2025, команда вылетела из элитного дивизиона, финишировав на 16-й строчке с 18 баллами.