Смородская объяснила, почему "Локомотив" не сможет побороться за первое место

"За тройку сможет бороться. Вы думаете, что за первое место? Я так не считаю. Я не вижу, чтобы они хорошо укомплектовались для этого, никого особо не приобрели. И Воробьев ещё в "Краснодар" перешёл.И этот футболист, безусловно, станет потерей для "Локомотива". Поэтому за тройку", - сказала Смородская "Матч ТВ".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в чемпионате.
Дмитрий Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар" 18 июля. В прошлом сезоне за "железнодорожников" форвард провел 34 игры, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.