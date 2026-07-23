Артур Григорьянц сообщил, что решение о непроведении жеребьёвки перед пробитием послематчевых пенальти принял арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что соответствует пункту правил. Поскольку и других нарушений регламента не зафиксировано, результат матча был оставлен в силе.
В Нижнем Новгороде на "Совкомбанк Арене" 18 июля прошёл матч за Суперкубок России, в котором встретились "Зенит" и "Спартак". Основное время завершилось со счётом 1:1. Голом за красно-белых отличился Кристофер Мартинс, за "Зенит" забил Александр Соболев.
Арбитры приняли решение провести послематчевые пенальти у ворот, за которыми находились болельщики сине-бело-голубых. В серии точнее оказались зенитовцы - 4:2.
После игры "Спартак" подал протест, сославшись на нарушение правил игры.
Глава КДК объяснил отклонение протеста "Спартака" о переигровке матча с "Зенитом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о решении комитета об отклонении протеста "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России.
Фото: ФК "Спартак"