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Мостовой: Дзюба уже не вернется в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой не верит, что воспитанник клуба Артем Дзюба еще когда-либо вновь наденет футболку московской команды.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в родной клуб.

"Нет, уже нет", — ответил Мостовой на вопрос о том, верит ли он в возвращение Дзюбы в "Спартак".

При этом, говоря о будущем форварда, он отметил, что тот сам должен принимать решение о завершении карьеры.

"Это уже его дело. Сейчас хорошее время, можно продолжать играть хоть до сорока лет", — добавил бывший игрок сборной России.

37-летний Дзюба является воспитанником "Спартака" и дебютировал за основную команду в 2006 году. После ухода из московского клуба форвард выступал за "Ростов", "Зенит", тульский "Арсенал", "Локомотив" и "Акрон". В составе петербургской команды он четыре раза выигрывал чемпионат России, а по окончании прошлого сезона покинул "Акрон" в статусе свободного агента.

Источник: "Матч ТВ"

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