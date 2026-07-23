Мостовой: Дзюба уже не вернется в "Спартак"

"Нет, уже нет", — ответил Мостовой на вопрос о том, верит ли он в возвращение Дзюбы в "Спартак".
При этом, говоря о будущем форварда, он отметил, что тот сам должен принимать решение о завершении карьеры.
"Это уже его дело. Сейчас хорошее время, можно продолжать играть хоть до сорока лет", — добавил бывший игрок сборной России.
37-летний Дзюба является воспитанником "Спартака" и дебютировал за основную команду в 2006 году. После ухода из московского клуба форвард выступал за "Ростов", "Зенит", тульский "Арсенал", "Локомотив" и "Акрон". В составе петербургской команды он четыре раза выигрывал чемпионат России, а по окончании прошлого сезона покинул "Акрон" в статусе свободного агента.
Источник: "Матч ТВ"