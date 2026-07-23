Мостовой: Дзюба уже не вернется в "Спартак"

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Нет, уже нет", — ответил Мостовой на вопрос о том, верит ли он в возвращение Дзюбы в "Спартак".

"Это уже его дело. Сейчас хорошее время, можно продолжать играть хоть до сорока лет", — добавил бывший игрок сборной России