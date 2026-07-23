Агент Батракова рассказал, почему не состоялся переход игрока в "ПСЖ"

- Дело в том, когда эта информация муссировалась в прессе, было общение между клубами, поскольку на тот момент buy-out еще имел действие. Насколько я знаю, стороны не договорились, - приводит слова Кузьмичёва "Матч ТВ".
Интерес к Батракову со стороны "ПСЖ" активно обсуждался в СМИ ещё в прошлом сезоне, однако дальше переговоров дело не зашло.
Полузащитник играет за московскую команду с 2022 года. На его счету 79 встреч за "железнодорожников".
"Локомотив" в 1-м туре РПЛ сыграет дома против "Ахмата". Встреча пройдёт 26 июля.