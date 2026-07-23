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Ловчев: для Соболева "Спартак" стал врагом

Бывший футболист красно-белых Евгений Ловчев считает, что нападающий "Зенита" Александр Соболев сознательно провоцирует болельщиков, а его поведение может привести к серьезным последствиям.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Бывший защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поведение форварда "Зенита" Александра Соболева в матче за Суперкубок России.

"Когда Винисиус получает мяч, там такой свист начинается. Он тоже заводной, но не доходит до этого, а Саша провоцирует. Спартаковские болельщики не сейчас стали к нему плохо относиться, они много раз его освистывали. Освистывание его заводит, он не скисает, а, наоборот, больше забивает. А "Спартак" для него стал, можно сказать, врагом", — заявил Ловчев.

Он также отметил, что подобные действия футболиста способны спровоцировать конфликты не только на поле, но и на трибунах. По словам Ловчева, Соболеву стоит задуматься о своем поведении, несмотря на то что оно не мешает ему демонстрировать результативную игру.

Источник: "Советский спорт"

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