В "Спартаке" высказались об отклонении КДК протеста о переигровке матча с "Зенитом"

"Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу", - сказали в пресс-службе клуба "Чемпионату".
Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" прошёл 18 июля в Нижнем Новгороде. В основное время команды не смогли выявить победителя - 1:1. По решению арбитра серию пенальти проводили у ворот болельщиков "Зенита", где сине-бело-голубые победили 4:2.
После игры "Спартак" подал протест из-за нарушения правил игры, красно-белые требовали переиграть встречу. Сегодня, 23 июля, стало известно, что КДК РФС отклонил запрос.