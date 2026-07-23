"Краснодар" заинтересован в эквадорском вингере - источник

Футболист может перейти в российский клуб.

Фото: IMAGO

По информации источника, "быки" проявляют интерес с Гонсало Плате. Отмечается, что футболиста представляет агентство, которое поддерживает хорошие отношения с "Краснодаром". На данный момент официального предложения по трансферу не поступало.



Плата выступает в составе бразильского "Фламенго" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 27 мачтей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.



Источник: журналист Пабло Руа