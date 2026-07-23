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Радимов предложил "Спартаку" вернуть Соболева

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов считает, что Александр Соболев идеально подошел бы "Спартаку", хотя после событий Суперкубка такой сценарий выглядит невозможным.
Фото: телеграм-канал Владислава Радимова
Владислав Радимов поделился мнением о том, какого нападающего не хватает "Спартаку". По словам бывшего футболиста, красно-белым нужен стабильный бомбардир, способный регулярно приносить результат, а нынешние форварды команды не дают такой гарантии.

"Спартаку" впереди нужен тот, кто забивает, кто является наконечником атак. Потому что абсолютно никакой гарантии в случае с Угальде нет. Со вторым нападающим — то же самое. Они могут надолго пропадать и не забивать, а форвард должен быть человеком, который будет регулярно отличаться", — заявил Радимов.

В качестве примеров он привел Харри Кейна, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, Лаутаро Мартинеса и Микеля Мерино, а среди игроков РПЛ выделил лишь Джона Кордобу. При этом Радимов отметил, что колумбиец уже был близок к переходу в "Спартак", однако сделка так и не состоялась.

"Как ни странно, подошел бы еще Соболев, но его, думаю, теперь вряд ли даже в Москву пустят после Суперкубка", — сказал Радимов с улыбкой.


Источник: "РБ Спорт"

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