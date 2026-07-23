Радимов предложил "Спартаку" вернуть Соболева

"Спартаку" впереди нужен тот, кто забивает, кто является наконечником атак. Потому что абсолютно никакой гарантии в случае с Угальде нет. Со вторым нападающим — то же самое. Они могут надолго пропадать и не забивать, а форвард должен быть человеком, который будет регулярно отличаться", — заявил Радимов.
В качестве примеров он привел Харри Кейна, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, Лаутаро Мартинеса и Микеля Мерино, а среди игроков РПЛ выделил лишь Джона Кордобу. При этом Радимов отметил, что колумбиец уже был близок к переходу в "Спартак", однако сделка так и не состоялась.
"Как ни странно, подошел бы еще Соболев, но его, думаю, теперь вряд ли даже в Москву пустят после Суперкубка", — сказал Радимов с улыбкой.
Источник: "РБ Спорт"