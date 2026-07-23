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Вендел объяснил очередное опоздание на сборы "Зенита"

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел признался, что вновь нарушил сроки прибытия на сборы, но заверил, что заранее согласовал свое отсутствие с руководством.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Полузащитник "Зенита" Вендел прокомментировал очередное опоздание на летние сборы команды перед стартом сезона-2026/27.

"Прежде всего я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное — продолжать работать и показывать на поле свой максимум", — сказал Вендел.

Ранее полузащитник уже неоднократно приезжал в расположение "Зенита" позже установленного срока, из-за чего подвергался дисциплинарным санкциям со стороны клуба. По словам самого футболиста, нынешняя ситуация отличалась тем, что его отсутствие было заранее согласовано, хотя это не отменило штрафа.

Источник: "Известия"

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