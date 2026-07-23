Вендел объяснил очередное опоздание на сборы "Зенита"

"Прежде всего я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное — продолжать работать и показывать на поле свой максимум", — сказал Вендел.
Ранее полузащитник уже неоднократно приезжал в расположение "Зенита" позже установленного срока, из-за чего подвергался дисциплинарным санкциям со стороны клуба. По словам самого футболиста, нынешняя ситуация отличалась тем, что его отсутствие было заранее согласовано, хотя это не отменило штрафа.
Источник: "Известия"