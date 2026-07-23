Вендел объяснил очередное опоздание на сборы "Зенита"

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"Прежде всего я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное — продолжать работать и показывать на поле свой максимум", — сказал Вендел.