В "Балтике" озвучили цель на новый сезон РПЛ

Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов поддержал слова Андрея Талалаева и назвал результат, который в команде сочтут успешным.

Фото: ФК "Балтика"

"Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из Первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. К сезону очень серьёзно готовимся, понимаем, что он будет непростым. Наши ожидания — умеренные. Понимаем всю сложность РПЛ", — отметил Измайлов.