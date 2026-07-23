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В "Балтике" озвучили цель на новый сезон РПЛ

Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов поддержал слова Андрея Талалаева и назвал результат, который в команде сочтут успешным.
Фото: ФК "Балтика"
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, каких результатов клуб ожидает в сезоне-2026/27 Российской Премьер-Лиги.

"Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из Первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. К сезону очень серьёзно готовимся, понимаем, что он будет непростым. Наши ожидания — умеренные. Понимаем всю сложность РПЛ", — отметил Измайлов.

Руководитель клуба также согласился с мнением главного тренера Андрея Талалаева, который ранее заявил, что попадание в десятку сильнейших станет для "Балтики" хорошим итогом чемпионата.

"Соглашусь с Андреем Викторовичем", — подчеркнул генеральный директор.
В прошлом сезоне "Балтика" заняла шестое место в РПЛ, поэтому сохранить место в верхней половине чемпионата будет непростой задачей на фоне усилившейся конкуренции.

Источник: "Чемпионат"

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