В "Балтике" озвучили цель на новый сезон РПЛ

"Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из Первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. К сезону очень серьёзно готовимся, понимаем, что он будет непростым. Наши ожидания — умеренные. Понимаем всю сложность РПЛ", — отметил Измайлов.
Руководитель клуба также согласился с мнением главного тренера Андрея Талалаева, который ранее заявил, что попадание в десятку сильнейших станет для "Балтики" хорошим итогом чемпионата.
"Соглашусь с Андреем Викторовичем", — подчеркнул генеральный директор.
В прошлом сезоне "Балтика" заняла шестое место в РПЛ, поэтому сохранить место в верхней половине чемпионата будет непростой задачей на фоне усилившейся конкуренции.
Источник: "Чемпионат"