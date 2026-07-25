По итогам прошедшего сезона махачкалинское "Динамо" заняло 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков. Команда сумела остаться в РПЛ благодаря победе над "Уралом" в стыковых матчах.
Сегодня, 25 июля, подопечные Вадима Евсеева встретятся с "Факелом" в рамках первого тура чемпионата. Начало - в 18:30 по московскому времени.
Махачкалинское "Динамо" представило игровую форму на новый сезон
Махачкалинское "Динамо" представило комплект формы, в котором будет выступать в новом сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала