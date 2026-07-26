Мусаев объяснил, за счёт чего "Краснодару" удалось обыграть "Рубин"

Рулевой "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги победного матча с "Рубином" в первом туре нового сезона РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

- Всем в Казани будет очень сложно набирать очки. По-другому здесь не будет. У "Рубина" очень хорошая команда. Рад, что после пропущенного гола играли спокойно, не поддались эмоциям. Просто давили и забили с качественных комбинаций. Сыграли достаточно надёжно. Очень рады победе, - приводит слова Мусаева "Матч ТВ"

Наставник отметил, что его команда проявила характер после пропущенного мяча и заслуженно увезла из Казани три очка.Кроме того, главный тренер положительно оценил дебют новичков, отметив, что для первого официального матча они показали хороший уровень.Встреча завершилась победой "Краснодара" со счётом 3:1, при этом с 18-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления Ильи Рожкова.