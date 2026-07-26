Главный тренер "Локомотива" высказался о будущем Батракова

Фото: ФК "Локомотив"

Зачем нам комментировать слухи? Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем комментировать. А пока необходимо радоваться тому, что игрок " Локомотива " радует лигу своей игрой, - приводит слова Галактионова "Матч ТВ"

Наставник железнодорожников подчеркнул, что сейчас футболист полностью сосредоточен на выступлениях за московский клуб, а обсуждать трансферные слухи сейчас не подходящее время.- Алексей - один из лучших футболистов чемпионата России, он радует нас своей игрой в нашей лиге и в нашей команде. Старается приносить пользу нынешнему клубу.В матче первого тура нового сезона РПЛ против "Ахмата" (1:1) полузащитник провёл на поле все 90 минут.Напомним, минувшим летом интерес к Батракову проявлял "ПСЖ", однако переход в парижский клуб в итоге не состоялся.