Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Оренбург
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Рубин
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Сочи
5 - 0 5 0
Арсенал ТулаЗавершен

Главный тренер "Локомотива" высказался о будущем Батракова

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал разговоры о возможном уходе полузащитника Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
Наставник железнодорожников подчеркнул, что сейчас футболист полностью сосредоточен на выступлениях за московский клуб, а обсуждать трансферные слухи сейчас не подходящее время.

- Алексей - один из лучших футболистов чемпионата России, он радует нас своей игрой в нашей лиге и в нашей команде. Старается приносить пользу нынешнему клубу.

Зачем нам комментировать слухи? Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем комментировать. А пока необходимо радоваться тому, что игрок "Локомотива" радует лигу своей игрой, - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

В матче первого тура нового сезона РПЛ против "Ахмата" (1:1) полузащитник провёл на поле все 90 минут.

Напомним, минувшим летом интерес к Батракову проявлял "ПСЖ", однако переход в парижский клуб в итоге не состоялся.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится