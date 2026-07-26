Губерниев призвал не спешить с выводами о шансах "Спартака" на чемпионство

- Несмотря на то, что "Спартак" играл против дебютанта РПЛ, скорость созидания и уровень игры были неплохие. Претендуют ли на борьбу за чемпионство? Сейчас рано говорить. В любом случае по характеру движений команда выглядит неплохо, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
В стартовом туре чемпионата России команда Хуана Карлоса Карседо уверенно обыграла "Родину", отправив в ворота соперника три безответных мяча. После этой победы "красно-белые" расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая по дополнительным показателям только "Зениту", который начал сезон с разгрома "Акрона" (5:0).
Во втором туре РПЛ "Спартак" сыграет в гостях с "Ахматом".