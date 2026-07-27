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Сёмин: каждому будет тяжело играть с "Рубином" в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Рубином" в первом туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Краснодар"
- Матч был хорошего, достаточно высокого уровня. Особенно в плане физических кондиций и борьбы. Думаю, что "Краснодар" является одним из главных претендентов на высокое звание чемпиона. Но и "Рубин" в этом матче проявил себя с очень хорошей стороны. Каждому будет тяжело играть с "Рубином" в этом сезоне.

- Если бы не случилось удаления в составе команды из Казани, игра сложилась бы по-другому?

- "Если бы да кабы" не бывает: есть конкретная ситуация. И конкретная ситуация такая. "Рубин" прекрасно проводил матч, но это удаление, без сомнения, немало изменило. Как бы было - я не могу ответить. Но обе команды показали в этом матче хороший футбол.

- С удалением согласны?

- Был же удар, была кровь. Наверное, все закономерно.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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