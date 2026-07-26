"Реал" согласовал трансфер вингера из "РБ Лейпцига" - источник

Вингер "РБ Лейпцига" Ян Диоманде вскоре может стать игроком мадридского " Реала ".

Фото: Getty Images

По сведениям инсайдера Бена Джейкобса, клубы уже согласовали условия сделки по переходу 19-летнего ивуарийца.



Ранее СМИ сообщали, что руководство "сливочных" уладило с футболистом все детали личного контракта. После достижения договорённости между клубами трансфер близок к завершению. Ожидается, что сумма сделки превысит 90 миллионов евро.



Диоманде пополнил состав "РБ Лейпцига" летом 2025 года. За немецкий клуб он провёл 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 10 голевых передач.

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