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"Оренбург" в меньшинстве вырвал победу в матче с "Ростовом"

В матче 1-го тура РПЛ "Оренбург" на своем поле одержал победу над "Ростовом" - 2:1.
Фото: ФК "Оренбург"
Гости вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу Виктора Мелёхина на 47-й минуте. Несмотря на то что уже на 50-й минуте "Оренбург" остался вдесятером после удаления Максима Савельева, хозяева сумели переломить ход встречи.

На 85-й минуте Руслан Куль сравнял счёт, а уже в компенсированное ко второму тайму время оренбуржцы забили победный мяч и вырвали три очка.

Чемпионат России

1 тур

Голы: Мелехин, 47, Куль, 85, Касаджиков, 90+4

"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос (Татаев, 90+2), Сивис, Болотов, Пуэбла (Куль, 80), Назаренко (Гонсалес, 80), Рыбчинский (Касаджиков, 64), Голыбин (Гузина, 66), Савельев.

"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра (Семенчук, 46), Лангович (Игнатов, 67), Миронов, Комаров, Мухин (Михайлов, 67), Кучаев (Олусегун, 56), Роналдо, Сулейманов (Шамонин, 77).

Предупреждения: Хотулев, 4, Савельев, 37, Ногейра, 45+4, Кучаев, 45+6, Савельев, 50, Лангович, 60, Олусегун, 71, Мелехин, 74

Удаления: Савельев, 50

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