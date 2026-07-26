"Оренбург" в меньшинстве вырвал победу в матче с "Ростовом"

В матче 1-го тура РПЛ "Оренбург" на своем поле одержал победу над "Ростовом" - 2:1.

Фото: ФК "Оренбург"

Гости вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу Виктора Мелёхина на 47-й минуте. Несмотря на то что уже на 50-й минуте "Оренбург" остался вдесятером после удаления Максима Савельева, хозяева сумели переломить ход встречи.На 85-й минуте Руслан Куль сравнял счёт, а уже в компенсированное ко второму тайму время оренбуржцы забили победный мяч и вырвали три очка.Чемпионат России1 турМелехин, 47, Куль, 85, Касаджиков, 90+4Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос (Татаев, 90+2), Сивис, Болотов, Пуэбла (Куль, 80), Назаренко (Гонсалес, 80), Рыбчинский (Касаджиков, 64), Голыбин (Гузина, 66), Савельев.Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра (Семенчук, 46), Лангович (Игнатов, 67), Миронов, Комаров, Мухин (Михайлов, 67), Кучаев (Олусегун, 56), Роналдо, Сулейманов (Шамонин, 77).Предупреждения: Хотулев, 4, Савельев, 37, Ногейра, 45+4, Кучаев, 45+6, Савельев, 50, Лангович, 60, Олусегун, 71, Мелехин, 74Удаления: Савельев, 50