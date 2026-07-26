Гости вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу Виктора Мелёхина на 47-й минуте. Несмотря на то что уже на 50-й минуте "Оренбург" остался вдесятером после удаления Максима Савельева, хозяева сумели переломить ход встречи.
На 85-й минуте Руслан Куль сравнял счёт, а уже в компенсированное ко второму тайму время оренбуржцы забили победный мяч и вырвали три очка.
Чемпионат России
1 тур
Голы: Мелехин, 47, Куль, 85, Касаджиков, 90+4
"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос (Татаев, 90+2), Сивис, Болотов, Пуэбла (Куль, 80), Назаренко (Гонсалес, 80), Рыбчинский (Касаджиков, 64), Голыбин (Гузина, 66), Савельев.
"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра (Семенчук, 46), Лангович (Игнатов, 67), Миронов, Комаров, Мухин (Михайлов, 67), Кучаев (Олусегун, 56), Роналдо, Сулейманов (Шамонин, 77).
Предупреждения: Хотулев, 4, Савельев, 37, Ногейра, 45+4, Кучаев, 45+6, Савельев, 50, Лангович, 60, Олусегун, 71, Мелехин, 74
Удаления: Савельев, 50
"Оренбург" в меньшинстве вырвал победу в матче с "Ростовом"
В матче 1-го тура РПЛ "Оренбург" на своем поле одержал победу над "Ростовом" - 2:1.
Фото: ФК "Оренбург"