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"Краснодар" одержал волевую победу над "Рубином". У Боссели гол и передача

В матче 1-го тура РПЛ "Краснодар" на выезде одержал волевую победу над "Рубином" со счётом 3:1.
Фото: ФК "Краснодар"
Хозяева открыли счёт уже на 12-й минуте благодаря точному удару Мирлинда Даку. Перед самым перерывом Хуан Боселли восстановил равновесие, а на 53-й минуте Никита Кривцов с передачи уругвайца забил победный мяч.

Уже в компенсированное время третий гол в ворота казанцев отправил новичок "быков" Кристиан.

Добавим, что с 18-й минуты "Рубин" играл в меньшинстве после удаления Ильи Рожкова.

Голы: Даку, 12 - Боселли, 45+6, Кривцов, 53, Кристиан, 90+4.

"Рубин": Ставер, Тесленко (Лобов, 88), Нижегородов (Мальдонадо, 64), Вуячич, Арройо (Кузнецов, 77), Безруков (Сиве, 64), Рожков, Грипши (Самошников, 46), Сааведра, Ходжа, Даку.

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Дуглас Аугусто (Ленини, 84), Батчи, Черников (Оздоев, 80), Кривцов, Воробьёв (Кристиан, 80), Боселли (Уткин, 77).

Предупреждения: Кривцов, 45+1, Грипши, 45+5, Дуглас Аугусто, 45+5, Кристиан, 90+3.

Удаление: Рожков, 18.

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