Пономарев: судья испортил игру "Рубин" - "Краснодар"

- Жаль "Рубин", что паренька у них удалили. Он же не делал это специально. Ну, оттолкнулся он. Его задерживали руками, поэтому и оттолкнулся. Да, к сожалению, попал по носу. Что сделаешь? Это футбол. Он же не ударил футболиста "Краснодара" рукой специально.
Игру, конечно, этим судья испортил. Как бы встреча завершилась, не будь удаления, мы не знаем. Но все равно "Рубин" сражался бы, потому что по игре он произвел хорошее впечатление.
"Краснодару" без лидера Кордобы очень тяжело приходится. И в дальнейшем краснодарцам будет очень нелегко. Тем не менее лидерство сейчас на себя взял Кривцов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info