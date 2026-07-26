Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Оренбург
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Рубин
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Сочи
5 - 0 5 0
Арсенал ТулаЗавершен

Пономарев: судья испортил игру "Рубин" - "Краснодар"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Рубином" в первом туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Краснодар"
- Жаль "Рубин", что паренька у них удалили. Он же не делал это специально. Ну, оттолкнулся он. Его задерживали руками, поэтому и оттолкнулся. Да, к сожалению, попал по носу. Что сделаешь? Это футбол. Он же не ударил футболиста "Краснодара" рукой специально.

Игру, конечно, этим судья испортил. Как бы встреча завершилась, не будь удаления, мы не знаем. Но все равно "Рубин" сражался бы, потому что по игре он произвел хорошее впечатление.

"Краснодару" без лидера Кордобы очень тяжело приходится. И в дальнейшем краснодарцам будет очень нелегко. Тем не менее лидерство сейчас на себя взял Кривцов.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится