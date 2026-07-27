Аршавин прокомментировал слова Галактионова о потерях "Локомотива"
Андрей Аршавин отреагировал на высказывание главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова после ничьей с "Ахматом" в первом туре чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший капитан сборной России не согласился с образным сравнением наставника железнодорожников. Поводом для комментария стали слова Галактионова о потерях команды. После матча тренер заявил, что "Локомотив" продолжает двигаться вперёд, несмотря на уход ряда ключевых футболистов, сравнив ситуацию с автомобилем, у которого "вытащили двигатель, переднее и заднее колесо".
- Когда у вас в автомобиле нет двигателя, переднего и заднего колес, то только сумасшедший остается на месте водителя, - сказал бывший футболист в эфире ютуб-канала "Это футбол, брат!".
Матч между "Локомотивом" и "Ахматом" завершился со счётом 1:1.