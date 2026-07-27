Этим летом переход 21-летнего хавбека в "ПСЖ" не состоялся. Переговоры не продвинулись дальше контактов между посредниками, а других предложений от европейских клубов, которые устроили бы как самого футболиста, так и "Локомотив", пока не поступало. При этом вариант с переходом в "Зенит" не рассматривается.
Батраков является воспитанником железнодорожников. В сезоне-2025/26 полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 17 голов и 12 раз ассистировал партнёрам.
Контракт Батракова с "Локомотивом" действует до лета 2029 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Батраков останется в "Локомотиве" как минимум до зимы 2027 года - источник
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков продолжит выступать за московский клуб как минимум до зимнего трансферного окна 2027 года.
Фото: ФК "Локомотив"