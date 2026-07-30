КОНКАКАФ проведет экстренное заседание о возможном бойкоте участия на ЧМ-2030 - источник

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) проведут экстренное совещание о возможном бойкоте участия на ЧМ-2030.

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"Обеспокоенность КОНКАКАФ вызывает процедура, прозрачность процесса, а также вопрос о том, почему ФИФА, располагающая значительными финансовыми ресурсами, нуждается во внешних инвестициях", - сообщает источник.



Сегодня, 30 июля, УЕФА заявила о бойкоте участия 55 европейских команд, включая Россию, на ЧМ-2030. Причиной стали планы ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам.





Напомним, что Об этом сообщает The Atletic.Сегодня, 30 июля, УЕФА заявила о бойкоте участия 55 европейских команд, включая Россию, на ЧМ-2030. Причиной стали планы ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам.Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.