Экс-тренер Латышонка рассказал о причинах спада вратаря в "Зените"

"Женя очень трудолюбивый, постоянно готов работать и самосовершенствоваться. Но в какой-то ситуации могли несправедливо с ним поступить, где-то он мог неправильно понять. Он многое принимает на свой счёт, всё близко к сердцу", - сказал Антонюк "Чемпионату".
Вчера, 29 июля, Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород" - примерная сумма трансфера составляет 1,5 миллионов евро. Вечером голкипер на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику", за которую он выступал с 2019 по 2024 год. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.