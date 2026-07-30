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Экс-тренер Латышонка рассказал о причинах спада вратаря в "Зените"

Бывший тренер вратаря "Балтики" Евгения Латышонка Алексей Антонюк назвал причину спада голкипера во время выступления за "Зенит".
Фото: ФК "Балтика"
"Женя очень трудолюбивый, постоянно готов работать и самосовершенствоваться. Но в какой-то ситуации могли несправедливо с ним поступить, где-то он мог неправильно понять. Он многое принимает на свой счёт, всё близко к сердцу", - сказал Антонюк "Чемпионату".


Вчера, 29 июля, Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород" - примерная сумма трансфера составляет 1,5 миллионов евро. Вечером голкипер на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику", за которую он выступал с 2019 по 2024 год. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

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