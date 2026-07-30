- Аршавин сказал, что не ждет от ЦСКА стабильности и в этом сезоне. Очевидно?
"Я тоже не жду стабильности. Мне удалось посмотреть две их игры живьем – "Братский Кубок" с "Динамо" и первый матч чемпионата. Там вчистую проиграли, а "Балтику" переиграли безо всякого запаса прочности. Здесь больше к ней вопросы. Рано решили играть на удержание счета", - сказал Точилин.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Точилин: я не жду стабильности от ЦСКА
Экс-игрок московского "Динамо" Александр Точилин специально для Rusfootball.info прокомментировал слова Андрея Аршавина о стабильности выступлений ЦСКА в новом сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ