Дебютирует ли Бориско за ЦСКА? Сможет ли «Балтика» выиграть у «Динамо»? А «Ахмат» у «Спартака»? Превью 2-го тура РПЛ

«Родина» — «Ростов»
Новичок РПЛ дебютировал в элитном дивизионе с разгромного поражения в гостях от московского «Спартака» со счетом 0:3. И если по игре с красно-белыми дебютанта судить никто не будет, то вот уже домашняя игра против ростовчан должна стать неким мерилом для москвичей.
Команда Джонатана Альбы сама испортила себе старт в новом розыгрыше чемпионата, умудрившись проиграть на выезде «Оренбургу» (1:2). Южане вели в счете, играли в большинстве, но умудрились все растерять в концовке матча и вместо трех очков увезли домой ровно ничего.
На победу «Родины» дают 3.15, на ничью – 3.25, на «Ростов» - 2.35.
«Акрон» — «Рубин»
Тольяттинцы начали новый сезон не лучшим образом, крупно уступив на своем поле «Зениту» (0:5). Второй подряд домашний матч дает шанс подопечным Срджана Благоевича попробовать реабилитироваться перед своими трибунами.
Казанцы в первом туре проиграли дома вице-чемпиону страны «Краснодару» со счетом 1:3. Счет мог быть и крупнее, если бы арбитры засчитали все голы Никиты Кривцова. Однако стоит напомнить, что «рубиновые» первыми вышли вперед и еще неизвестно, как бы все закончилось, не оставь Рожков свою команду вдесятером.
Гости идут небольшими фаворитами, на их победу дают 2.45. Ничья оценивается в 3.30, а победа хозяев – в 2.95.
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Армейцы» стартовали в чемпионате с волевой победы над «Балтикой» (2:1). Пропустив уже на 35-й секунде от мастеров над «аутами», красно-синие нашли в себе силы не только отыграться, но и забрать все три очка. А вишенкой на торте стал чудо-пас Кругового.
Самарцы подарили одну из мини-сенсаций первого тура, сыграв на выезде вничью с московским «Динамо» (0:0). Более того «Крылья» несколько раз заставили Лунёва выручать команду и вполне могли уехать с победой, если бы не вратарь бело-голубых.
В этой паре ЦСКА идет явным фаворитом, его победа оценивается в 1.56. На «Крылья Советов» дают 5.60, на ничью – 4.30.
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»
Махачкалинцы начали чемпионат с волевой победы в Воронеже над местным «Факелом» (2:1). Автогол Юрия Журавлева и мяч Александра Сандрачука в концовке перевернули ситуацию в пользу команды Вадима Евсеева.
«Железнодорожники» в первом туре упустили победу у себя дома над «Ахматом» (1:1), пропустив на 83-й минуте. Без номинального форварда и без Батракова на позиции атакующего полузащитника красно-зеленые пока смотрятся довольно блекло.
На победу хозяев дают 3.45, на ничью – 3.45, на гостей – 2.13.
«Балтика» — «Динамо»
Калининградцы стартовали с поражения в гостях от ЦСКА (1:2). Несмотря на то, что «балтийцы» первыми открыли счет на табло «ВЭБ Арены», увезти очки им не удалось. Также за эту неделю команда лишилась основного вратаря Бориско, чего так не хотел Андрей Талалаев. Однако и успела быстро найти замену, вернув хорошо знакомого Латышонка.
Первый официальный матч после возвращения Сандро Шварца в «Динамо» был омрачен нулевой ничьей на своем поле с «Крыльями Советов». И если не удалось распечатать ворота самарцев, то в Калининграде соперникам «Балтики» обычно сделать это еще труднее.
На победу «Балтики» дают 2.90, на ничью – 3.25, на «Динамо» - 2.50.
«Оренбург» — «Зенит»
Оренбуржцы в первом туре вырвали победу дома у «Ростова» со счетом 2:1. Команда Ильдара Ахметзянова пропустила и почти тут же осталась в меньшинстве. Однако вышедший на замену нападающий Касаджиков практически в одиночку перевернул все с ног на голову, сначала отметившись голевым ассистом, а спустя 10 минут, забив сумасшедший мяч. Кстати, игрок, арендованный у «Зенита», сможет сыграть против своей команды.
Сине-бело-голубые начали чемпионат с крупной победы над «Акроном» в гостях (5:0). Комфортный счет позволил Сергею Семаку дать отдых своим лидерам, пораньше убрав с поля Глушенкова, Барриоса, Вендела и Соболева. Но это ни коим образом не должно повлиять на их настрой в этом матче, ведь в прошлом сезоне петербуржцы проиграли в Оренбурге, не сумев дважды забить пенальти. А ведь это могло стоить им чемпионства.
На «Оренбург» дают 7.60, на ничью – 4.90, на «Зенит» - 1.40.
«Краснодар» — «Факел»
Краснодарцы начали новую гонку с победы на выезде над «Рубином» (3:1). Подопечные Мурада Мусаева первыми пропустили, однако после удаления у соперника переломили ход встречи в свою пользу.
Возвращение воронежцев в РПЛ было омрачено упущенной дома победой над махачкалинским «Динамо» (1:2). Более того, команда Олега Василенко начала сезон с поражения там, где, казалось бы, надо брать «свои» очки. При всем уважении, но в гостях у вице-чемпиона рассчитывать на что-либо особо не приходится.
На хозяев дают 1.34, на ничью – 5.20, на гостей – 9.20.
«Ахмат» — «Спартак»
Грозненцы стартовали с выездной ничьей с «Локомотивом» (1:1). Команда Станислава Черчесова пропустила ранний гол после ошибки собственного защитника, однако смогла вырвать одно очко, сравняв счет на 83-й минуте.
Москвичи на старте чемпионата уверенно разделались с дебютантом РПЛ «Родиной», разгромив соперника на своем поле со счетом 3:0. В последний раз красно-белые одерживали крупную победу в первом туре в сезоне 2016/2017, который стал для них победным. Наверняка, спартаковские болельщики хотели бы поверить в такое совпадение.
Победу «Ахмата» оценивают в 3.80, ничью – в 3.50, победу «Спартака» - в 1.98.
Фото: РПЛ