Фанаты "Спартака" выступили против трансфера Даку: принципы должны быть выше

Фото: ФК "Рубин"

Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарям и косоварам, остается неизменным — таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно.