Фанаты "Спартака" выступили против трансфера Даку: принципы должны быть выше

- Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи.
Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарям и косоварам, остается неизменным — таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно.
Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов, - написано в телеграм-канале объединения.
Ранее сообщалось, что Мирлинд Даку в ближайшее время перейдет из казанского "Рубина" в московский "Спартак" - футболистом также интересовался ЦСКА, но не смог удовлетворить личные запросы игрока. После матча 2 тура Российской Премьер-Лиги с "Акроном" футболисты казанского клуба качали албанского нападающего на руках, а он прощался с сектором болельщиков.
Всего Даку провел за "Рубин" во всех турнирах 93 матча и записал на свой счет 38 забитых мячей и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 9 миллионов евро. На его счету 17 матчей в составе национальной команды Албании и 1 забитый мяч.