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Гол Барко со штрафного принёс "Спартаку" волевую победу над "Ахматом"

В матче 2-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча прошла в Грозном и завершилась победой московской команды со счётом 2:1. Уже на пятой минуте Эгаш Касинтура реализовал пенальти, назначенный после игры рукой защитника "Спартака" Кристофера Ву. Незадолго до перерыва сам Ву исправился, отправив мяч в ворота "Ахмата" и восстановив равновесие.

На 76-й минуте после просмотра VAR Касинтура получил красную карточку и оставил грозненцев в меньшинстве. На первой компенсированной к матчу минуте Эсекьель Барко точным ударом со штрафного принес своей команде победу.

Чемпионат России

2 тур

Голы: Касинтура, 5 (пен) - Ву, 39, Барко, 90+1.

"Ахмат": Шелия, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Ибишев, Исмаэл Силва (Келиано, 62), Касинтура, Ромао, Самородов (Щетинин, 62), Мелкадзе (Максути, 82).

"Спартак": Максименко, Ву, Бабич (Пруцев, 79), Литвинов, Денисов (Дмитриев, 79), Зобнин (Парада, 90+3), Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс (Угальде, 65).

Предупреждения: Максименко, 42, Зобнин, 77, Ндонг, 90+7

Удаление: Касинтура, 76.

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