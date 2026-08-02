Гол Барко со штрафного принёс "Спартаку" волевую победу над "Ахматом"

Встреча прошла в Грозном и завершилась победой московской команды со счётом 2:1. Уже на пятой минуте Эгаш Касинтура реализовал пенальти, назначенный после игры рукой защитника "Спартака" Кристофера Ву. Незадолго до перерыва сам Ву исправился, отправив мяч в ворота "Ахмата" и восстановив равновесие.
На 76-й минуте после просмотра VAR Касинтура получил красную карточку и оставил грозненцев в меньшинстве. На первой компенсированной к матчу минуте Эсекьель Барко точным ударом со штрафного принес своей команде победу.
Чемпионат России
2 тур
Голы: Касинтура, 5 (пен) - Ву, 39, Барко, 90+1.
"Ахмат": Шелия, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Ибишев, Исмаэл Силва (Келиано, 62), Касинтура, Ромао, Самородов (Щетинин, 62), Мелкадзе (Максути, 82).
"Спартак": Максименко, Ву, Бабич (Пруцев, 79), Литвинов, Денисов (Дмитриев, 79), Зобнин (Парада, 90+3), Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс (Угальде, 65).
Предупреждения: Максименко, 42, Зобнин, 77, Ндонг, 90+7
Удаление: Касинтура, 76.