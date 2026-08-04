По информации источника, центральный нападающий "Рубина" Мирлинд Даку успешно прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком "Спартака".
Сообщается, что 28-летний албанец будет выступать за новую команду под 19-м номером.
Даку присоединился к "Рубину" в 2023 году. В составе казанцев форвард провел 93 матча во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал 13 результативных передач на парнеров. Тransfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро
Источник: Metaratings
Даку прошел медосмотр для "Спартака" - источник
Футболист близок к трансферу в московский клуб.
Фото: ФК "Рубин"