Винисиус не принял предложение "Реала" продлить контракт - источник

Переговоры между мадридским " Реалом " и Винисиусом Жуниором по новому контракту продолжаются, однако стороны пока далеки от соглашения.

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Как сообщает El Larguero, бразильский форвард отклонил первое предложение клуба. По данным источника, "Реал" предложил нападающему продлить контракт до 2031 года с зарплатой в размере 22 миллионов евро за сезон.



Несмотря на затянувшиеся переговоры, новый главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью полностью доверяет Винисиусу. После чемпионата мира португальский специалист лично сообщил бразильцу, что рассчитывает на него, а между тренером и игроком сложились хорошие отношения.