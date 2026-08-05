Экс-футболист "Зенита" назвал игрока сине-бело-голубых, который может заиграть в Европе

- Футболист-то сильный, уровня любого европейского клуба, но у него бывают какие-то свои моменты в голове: не празднует голы, например. Не понимаю, почему голы не приносят радости.
По-футбольному Глушенков может стать лучшим бомбардиром РПЛ, - приводит слова Цветкова Metaratings.
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" в чемпионате России два матча и отметился тремя забитыми мячами - он записал на свой счет хет-трик во встрече второго тура РПЛ с "Оренбургом" (3:0).
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт Глушенкова с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.