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Экс-футболист "Зенита" назвал игрока сине-бело-голубых, который может заиграть в Европе

Бывший футболист "Зенита" Валерий Цветков оценил игру Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Цветкова, Глушенков может заиграть в любом европейском клубе или стать лучшим бомбардиром РПЛ.

- Футболист-то сильный, уровня любого европейского клуба, но у него бывают какие-то свои моменты в голове: не празднует голы, например. Не понимаю, почему голы не приносят радости.
По-футбольному Глушенков может стать лучшим бомбардиром РПЛ, - приводит слова Цветкова Metaratings.

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" в чемпионате России два матча и отметился тремя забитыми мячами - он записал на свой счет хет-трик во встрече второго тура РПЛ с "Оренбургом" (3:0).

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт Глушенкова с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.

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