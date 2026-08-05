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Жена Батракова: Алексей мечтает попробовать себя где-то еще

Бывшая футболистка сборной России и супруга полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Ирина Подшибякина высказалась о будущем своего супруга.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Подшибякиной, Батраков хочет попробовать свои силы в другом клубе.

- Для него мечта — попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться.

Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, - сказала Подшибякина в эфире "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 28 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Также Батраков провел 12 матчей за сборную России и забил 4 гола.

В летнее трансферное окно сообщалось, что интерес к Батракову проявлял французский "ПСЖ", однако клуб сделал выбор в пользу других кандидатов.

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