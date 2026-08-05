Жена Батракова: Алексей мечтает попробовать себя где-то еще

- Для него мечта — попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться.
Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, - сказала Подшибякина в эфире "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 28 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Также Батраков провел 12 матчей за сборную России и забил 4 гола.
В летнее трансферное окно сообщалось, что интерес к Батракову проявлял французский "ПСЖ", однако клуб сделал выбор в пользу других кандидатов.