Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
ОренбургНе начат
Факел
18:30
ДинамоНе начат
Краснодар
20:45
АхматНе начат
Зенит
20:45
БалтикаНе начат

Гендир "Локомотива" рассказал, получал ли клуб предложения по Батракову

Генеральный директор "Локомотива" Борис Ротенберг ответил на вопрос о будущем Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ротенберга, "Локомотив" не получал предложений по Батракову.

- Ни одного предложения по Батракову в клуб не поступало. "ПСЖ" не обращался, - приводит слова Ротенберга "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 28 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Также Батраков провел 12 матчей за сборную России и забил 4 гола.

В летнее трансферное окно сообщалось, что интерес к Батракову проявлял французский "ПСЖ", однако клуб сделал выбор в пользу других кандидатов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится