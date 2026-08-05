Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
ОренбургНе начат
Факел
18:30
ДинамоНе начат
Краснодар
20:45
АхматНе начат
Зенит
20:45
БалтикаНе начат

Баринов: "Локомотив" не наиграл на ничью в матче с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался об игре с "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Баринова, "Локомотив" не наиграл на ничью в матче с ЦСКА.

- Тяжело ли было против Карпускаса, Батракова в центре? Была равная игра, но на ничью "Локомотив" не наиграл, - приводит слова Баринова "Матч ТВ".

Вчера, 4 августа, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов.

Напомним, что Баринов является воспитанником "железнодорожников" и выступал за клуб до января 2026 года, после чего стал игроком ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится