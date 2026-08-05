Баринов: "Локомотив" не наиграл на ничью в матче с ЦСКА

- Тяжело ли было против Карпускаса, Батракова в центре? Была равная игра, но на ничью "Локомотив" не наиграл, - приводит слова Баринова "Матч ТВ".
Вчера, 4 августа, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Матеус Рейс и Александр Сильянов.
Напомним, что Баринов является воспитанником "железнодорожников" и выступал за клуб до января 2026 года, после чего стал игроком ЦСКА.