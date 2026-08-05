Футболист "Ростова" - о победе над "Акроном": после третьего гола игра закончилась

- В перерыве матча мы обсудили то, что выигрываем в два мяча, а сопернику нужно отыграться. На вторую половину вышли с той же концентрацией и почти ничего не дали создать у своих ворот.
Когда мы забили третий гол, игра, можно сказать, закончилась, - сказал Прохин в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 4 августа, "Ростов" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин. Ростовчане и тольяттинцы попали в один квартет Кубка России с ЦСКА и московским "Локомотивом". Действующим обладателем трофея является московский "Спартак".