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Футболист "Ростова" - о победе над "Акроном": после третьего гола игра закончилась

Защитник "Ростова" Данила Прохин высказался о победе над "Акроном" в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Прохина, игра, можно сказать, закончилась после третьего гола ростовчан.

- В перерыве матча мы обсудили то, что выигрываем в два мяча, а сопернику нужно отыграться. На вторую половину вышли с той же концентрацией и почти ничего не дали создать у своих ворот.
Когда мы забили третий гол, игра, можно сказать, закончилась, - сказал Прохин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 4 августа, "Ростов" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин. Ростовчане и тольяттинцы попали в один квартет Кубка России с ЦСКА и московским "Локомотивом". Действующим обладателем трофея является московский "Спартак".

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