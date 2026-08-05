Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
ОренбургНе начат
Факел
18:30
ДинамоНе начат
Краснодар
20:45
АхматНе начат
Зенит
20:45
БалтикаНе начат

"Спартак" - "Оренбург": на каком канале и во сколько смотреть матч Кубка России

"Спартак" Москва - "Оренбург": во сколько начало матча Кубка России и где смотреть прямую трансляцию.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 5 августа, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе "Оренбург" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые стали обладателями Кубка России - в Суперфинале турнира они одержали победу над "Краснодаром".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится