Сегодня, 5 августа, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе "Оренбург" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые стали обладателями Кубка России - в Суперфинале турнира они одержали победу над "Краснодаром".
"Спартак" - "Оренбург": на каком канале и во сколько смотреть матч Кубка России
"Спартак" Москва - "Оренбург": во сколько начало матча Кубка России и где смотреть прямую трансляцию.
Фото: ФК "Спартак"