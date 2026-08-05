Андраде: когда мне рассказали об интересе "Зенита", я очень обрадовался

- Когда мне рассказали об интересе "Зенита", я очень обрадовался, потому что понимал, насколько это большой клуб.
Но в тот момент я продолжал полностью концентрироваться на "Балтике" и уважал свой контракт. Когда стороны договорились, решение далось легко. Для меня это был очень важный шаг в карьере, - приводит слова Андраде "РБ Спорт".
Кевин Андраде перешел в петербургский "Зенит" из калининградской "Балтики" летом текущего года за 3,5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего защитник провел за балтийцев во всех турнирах 83 матча и записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Рыночная стоимость 27-летнего колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 миллионов евро.