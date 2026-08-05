Экс-игрок "Спартака" считает, что "Зенит" забьет "Балтике" 3 или 4 гола

- "Зенит" проблем не испытает. Забьют быстрый гол, потом еще в конце тайма.
И когда "Балтика" раскроется, еще два во втором. 3:0 или 4:0 — это как раз то, что я больше всего в этом матче ожидаю, несмотря на серьезное сопротивление "Балтики", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 5 августа, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с калининградской "Балтикой" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Также в квартете с петербуржцами и калининградцами выступают "Крылья Советов" и "Динамо" Махачкала.
По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет. На старте текущего сезона петербуржцы завоевали Суперкубок России.