Спортдир "Родины" - о крупной победе над "Рубином": настал момент показать то, что умеем

- После двух неудачных игр настал момент раскрепоститься и показать то, что мы умеем. Команда очень сконцентрировано подходила к игре с "Рубином".
Мы были вправе рассчитывать на победу, но 5:0 — крутовато, конечно, - приводит слова Зинина "Чемпионат".
Вчера, 4 августа, "Родина" одержала домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Магомедхабиб Абдусаламов (дубль), Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.
Напомним, что по итогам сезона-2025/26 "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первых двух турах чемпионата России столичная команда потерпела два поражения - от "Спартака" и "Ростова".