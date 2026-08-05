- Баринов вчера очень ярко высказался, мол, в "Локомотиве" все плохо. Разделяешь эту позицию? С болельщиками перепалка у него была, оскорбляли его во время матча.
- Это неправильно. Это легенда клуба. Нужно иметь уважение к легенде клуба. Его уход из "Локомотива" не от него зависел.
"Локомотив" 4 августа встречался с ЦСКА в Кубке России. По ходу встречи фанаты "железнодорожников" оскорбляли хавбека "армейцев".
Rusfootball.info
Воробьев вступился за Баринова после конфликта с фанатами "Локомотива": нужно уважать легенду клуба
Нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев выступил в поддержку полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова после конфликта с болельщиками "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА