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Футболист "Краснодара": это была очень интересная и тяжелая игра

Футболист "Краснодара" Казбек Мукаилов высказался после матча Кубка России с "Ахматом" (1:1), в котором его команда победила по пенальти 5:4.
Фото: ФК "Краснодар"
- Насколько сложным был матч и насколько довольны результатом?

- Была очень интересная игра, тяжелая. Главное, что победили. Это для нас на первом месте.

- Почему первый тайм был очень вязким? Почему команды долго вливались?

- Присматривались друг к другу. Давно не играли с этим соперником. Было интересно: новые игроки, новые сочетания. Думаю, болельщикам понравилось.

- Как там Корякин себя чувствует? Что говорит?

- Все хорошо, молодец. Вытащил пенальти. Самое главное, что забрали два очка.

- Почему заменили вас? Что тренер сказал?

- Это было запланировано.

- Как оцените свою игру?

- Я не могу оценивать себя. Это моя первая игра после долгой паузы. Дальше больше.

Rusfootball.info

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