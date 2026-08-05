- Насколько сложным был матч и насколько довольны результатом?
- Была очень интересная игра, тяжелая. Главное, что победили. Это для нас на первом месте.
- Почему первый тайм был очень вязким? Почему команды долго вливались?
- Присматривались друг к другу. Давно не играли с этим соперником. Было интересно: новые игроки, новые сочетания. Думаю, болельщикам понравилось.
- Как там Корякин себя чувствует? Что говорит?
- Все хорошо, молодец. Вытащил пенальти. Самое главное, что забрали два очка.
- Почему заменили вас? Что тренер сказал?
- Это было запланировано.
- Как оцените свою игру?
- Я не могу оценивать себя. Это моя первая игра после долгой паузы. Дальше больше.
Rusfootball.info
Футболист "Краснодара": это была очень интересная и тяжелая игра
Футболист "Краснодара" Казбек Мукаилов высказался после матча Кубка России с "Ахматом" (1:1), в котором его команда победила по пенальти 5:4.
Фото: ФК "Краснодар"