Футболист "Краснодара": это была очень интересная и тяжелая игра

Футболист "Краснодара" Казбек Мукаилов высказался после матча Кубка России с "Ахматом" (1:1), в котором его команда победила по пенальти 5:4.

Фото: ФК "Краснодар"

- Насколько сложным был матч и насколько довольны результатом?



- Была очень интересная игра, тяжелая. Главное, что победили. Это для нас на первом месте.



- Почему первый тайм был очень вязким? Почему команды долго вливались?



- Присматривались друг к другу. Давно не играли с этим соперником. Было интересно: новые игроки, новые сочетания. Думаю, болельщикам понравилось.



- Как там Корякин себя чувствует? Что говорит?



- Все хорошо, молодец. Вытащил пенальти. Самое главное, что забрали два очка.



- Почему заменили вас? Что тренер сказал?



- Это было запланировано.



- Как оцените свою игру?



- Я не могу оценивать себя. Это моя первая игра после долгой паузы. Дальше больше.



Rusfootball.info

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ахмат