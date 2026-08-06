В Турции раскрыли, что происходит с трансфером Батракова в "Галатасарай"

Турецкий инсайдер Фатих Аслан заявил, что информация о многомиллионных агентских требованиях по трансферу Алексея Батракова не соответствует действительности.

РИА Новости / Алексей Филиппов

"Окончательный выбор уже сделан Оканом Буруком, а Дурсун Озбек дал зеленый свет обоим кандидатам. Пришла команда: "Заканчивайте". Если не появится какая-то очень большая возможность или сюрприз, одним из этих двух футболистов станет наш вероятный десятый номер", — написал Аслан на своей странице в соцсети.