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В Турции раскрыли, что происходит с трансфером Батракова в "Галатасарай"

Турецкий инсайдер Фатих Аслан заявил, что информация о многомиллионных агентских требованиях по трансферу Алексея Батракова не соответствует действительности.
РИА Новости / Алексей Филиппов
Переговоры между "Локомотивом" и "Галатасараем" по трансферу Алексея Батракова продолжаются, однако, по словам турецкого инсайдера Фатиха Аслана, в местных СМИ распространяется недостоверная информация о ходе сделки.

Журналист опроверг сообщения о том, что агент полузащитника якобы требует комиссию в размере 8 млн евро. По его словам, такие сведения намеренно распространяются людьми из руководства клуба, чтобы выиграть время.

При этом вопрос стоимости трансфера, как утверждает Аслан, уже решен. Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук и президент клуба Дурсун Озбек одобрили приобретение одного из двух кандидатов — Батракова или Джана Узуна.

"Окончательный выбор уже сделан Оканом Буруком, а Дурсун Озбек дал зеленый свет обоим кандидатам. Пришла команда: "Заканчивайте". Если не появится какая-то очень большая возможность или сюрприз, одним из этих двух футболистов станет наш вероятный десятый номер", — написал Аслан на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что Батраков уже согласовал условия личного контракта с "Галатасараем", однако клубы пока не объявили о завершении трансфера.

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